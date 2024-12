Genova – Diverse truffe nei confronti di anziani, tutti con modalità molti simili tra di loro, si sono verificate negli scorsi giorni nel capoluogo.

Una di queste è accaduta ai danni di una donna che risiede in via Fabrizi, nel quartiere di Quinto. Presso la sua abitazione si è recato un uomo che, spacciandosi per un finto avvocato, avrebbe chiesto soldi e gioielli per difendere il figlio della pensionata, coinvolto in un presunto incidente stradale. Dopo aver ricevuto banconote e oggetti per un valore di circa 50mila euro, si è dato alla fuga.

Le stesse modalità sono state utilizzate per due truffe accadute in Valbisagno: nel primo caso i malviventi si sono fatti consegnare un orologio Rolex e del denaro, nel secondo diversi gioielli e banconote per un valore complessivo che supera i 20mila euro.

Le forze dell’ordine indagano sulle truffe. A supporto delle indagini potrebbero arrivare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone dove si sono verificate le truffe.