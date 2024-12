Genova – Ancora anziani raggirati e derubati nel capoluogo ligure, con la tecnica del falso avvocato e del falso incidente stradale con parenti coinvolti.

In questo caso i malviventi, molto probabilmente una banda organizzata, ha colpito a Staglieno e a Molassana.

In un caso un falso avvocato ha convinto una donna che il figlio aveva causato un grave incidente stradale con una persona ferita in modo grave. La persona ha contattato telefonicamente la pensionata e le ha spiegato, ovviamente mentendo, che il figlio sarebbe finito in carcere se non fosse stato possibile pagare rapidamente una “cauzione” che in Italia non è prevista.

La donna ha quindi raccolto tutto il denaro disponibile e i gioielli di famiglia, arrivando a consegnare ai malviventi l’orologio del marito deceduto e che conservava come ricordo.

In un altro caso la persona truffata è stata convinta a consegnare denaro e gioielli per un controvalore di circa 25mila euro.

Anche in questi casi, una volta consegnati i preziosi, i truffati hanno scoperto tardivamente la verità, finendo sotto choc.

Questo tipo di truffe è sempre più diffuso in Italia e colpisce duramente le vittime, sia sul piano patrimoniale che psicologici.