Un temporaneo aumento della pressione sul Mediterraneo occidentale porterà per qualche giorno condizioni di tempo stabile anche in Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 11 Dicembre 2024

Al mattino ancora qualche addensamento nuvoloso sull’appennino specie quello occidentale, mentre lato costa avremo già ampie schiarite. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno su tutta la regione.

Venti prevalentemente da nord-nord est, sarà teso ancora al mattino sul settore centro-occidentale, più moderato altrove. Nel corso del pomeriggio la ventilazione sarà in graduale calo ovunque.

Mare stirato sotto-costa sul settore centrale, mosso al largo e nell’Imperiese. Moto ondoso in graduale calo

Temperature minime in calo, massime in aumento

Sulla costa temperature minime tra +5/+9°C e massime tra +12/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+5°C e massime tra +4/+9°C