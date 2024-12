Savona – Gli allievi del corso per vice ispettori della polizia penitenziaria della scuola di Cairo Montenotte in visita al reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona per sostenere con una donazione l’associazione Cresc.i per sostenere il progetto “scuola in ospedale” .

Il progetto mira a favorire l’accoglienza del bambino e della sua famiglia nell’ambiente ospedaliero, instaurando relazioni volte all’ascolto, al sostegno, al dialogo.

A darne notizia è il segretario del sindacato USPP Cosimo Galluzzo.

“Grazie a questo gesto i bambini potranno continuare a svolgere, durante la degenza, attività ludico-educative e laboratori artistico-espressivi -spiega USPP – Un’iniziativa che invita tutti a fare la propria parte per aiutare chi è nel bisogno e a considerare il sorriso come cura”.