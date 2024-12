Genova – Aveva trasformato un appartamento di via Assarotti, elegante via del quartiere di Castelletto, in un allevamento lager per cani di razza beagle. Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale nel locale dove un 40enne allevava cuccioli di razza per poi, probabilmente venderli in cambio di cifre anche consistenti.

Sono stati i vicini di casa, allarmati per l’abbaiare continuo e per il forte odore che arrivava dall’appartamento, a far scattare i controlli della Asl e della polizia locale che ha trovato gli animali in buone condizioni di salute ma cresciuti in un appartamento in condizioni igieniche disastrose.