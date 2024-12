Genova – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio odierno in via Trenta Giugno, all’altezza dell’Ansaldo. Il sinistro stradale avrebbe coinvolto più vetture, con almeno due persone che sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale. Entrambe sono state soccorse in codice giallo, quello di media gravità.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Inoltre, è stata momentaneamente bloccata la circolazione veicolare, con la chiusura della strada che si è resa necessaria in entrambe le direzione. Si segnalano alcune ripercussioni al traffico nella zona.