Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Torna la neve nel comprensorio della Val d’Aveto ed immancabile torna l’ormai tradizionale “pupazzo di neve in forma fallica” davanti alla webcam del rifugio del Prato della Cipolla. Un pò goliardia, un pò feticcio porta fortuna, anche questa volta i buontemponi che vivono nella zona sono saliti al rifugio del Prato della Cipolla ed hanno costruito con la neve freschissima caduta in questi giorni il simulacro più celebre della vallata.

La statua fallica è ormai tradizione e, ad ogni nevicata, il traffico sulla webcam del Rifugio aumenta a dismisura perché il pubblico si aspetta di riveder comparire il celebre “pupazzo”.

Il carico di lavoro della webcam fa registrare picchi sempre più alti e non appena si iniziano a vedere al lavoro i buontemponi della vallata, cresce l’attenzione e il numero delle persone collegare simultaneamente un pò da tutto il mondo.

La webcam, infatti, consente a qualunque utente web sul Pianeta di collegarsi alla videocamera per assistere in diretta o per immagini registrate, alla bravata.

Le immagini vengono condivise e ricondivise e il pupazzo di neve a forma fallica è ormai diventato una celebrità.

C’è chi arriva a definirlo “la migliore proposta di marketing territoriale” ironizzando sul fatto che, per guardare la statua, in molti approfittano per vedere se la neve tiene, se il gatto delle nevi ha sistemato le piste e se nel week end Santo Stefano d’Aveto aprirà o meno la ski area.