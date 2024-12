Liguria – Previsti disagi per la giornata di domani in Liguria e, in generale, in tutto il territorio nazionale a causa dello sciopero generale – il secondo delle ultime due settimane – proclamato dal sindacato di base Usb che ha visto l’adesione delle sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato.

A fermarsi saranno scuola, sanità e trasporti pubblici e privati. E’ escluso, invece, il settore aereo: qui i lavoratori incroceranno le braccia domenica 15 dicembre.

Nonostante la precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è arrivata la risposta del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso dei sindacati, confermando quindi la durata di 24 dello sciopero per il settore, contrariamente alle quattro previste. Sui siti delle varie aziende di trasporto è possibile consultare gli orari delle fasce garantite.