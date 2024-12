Torna ad aumentare la nuvolosità, tra la giornata di oggi, venerdì 13 dicembre e domani, sabato 14, su gran parte della Liguria per effetto di una debole perturbazione in risalita dal Tirreno che porterà qualche debole precipitazione. Un deciso miglioramento è però previsto per la giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 13 Dicembre 2024

Al mattino nuvolosità in lento aumento su tutta la Liguria, in prevalenza di tipo medio-alto. Qualche fiocco di neve sulle Alpi Liguri e deboli piogge sull’Imperiese attorno a mezzogiorno. Nel corso della giornata ulteriore infittimento delle nubi a cui saranno associate deboli piogge sparse lungo le coste. Possibilità di deboli nevicate o sfiocchettate in Appennino oltre i 700-800 metri, ma con accumuli molto scarsi.

Venti forti da nord sul Savonese e Genovese, lato costa. Rinforzi sui crinali e negli spazi aperti.

Venti deboli da nord-est a levante e tra est-nord-est moderati sull’Imperiese.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo e sull’Imperiese per onda corta da est.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo.

Sulla costa temperature minime tra +7/+10°C e massime tra +11/+13°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+6°C e massime tra +1/+8°C