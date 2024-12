Savignone (Genova) – Ancora un mezzo pesante incastrato lungo e strade della Liguria e ancora una volta nel periodo di chiusura di caselli autostradali. Questa volta è avvenuto sulla strada provinciale 10 tra Savignone e Renesso dove i vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di liberare un auto-articolato rimasto incastrato in una curva.

Il camionista ha tentato ogni manovra possibile ma le dimensioni del mezzo lo hanno bloccato inesorabilmente.

Il blocco totale della strada ha fatto scattare l’emergenza e sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Busalla e la prima partenza della centrale di Genova con autogrù.

I pompieri hanno letteralmente sollevato il mezzo e lo hanno messo in posizione per poter ripartire.

Un fenomeno, quello dei Tir incastrati nelle stradine dell’entroterra, che si ripete con sempre maggiore frequenza. Sotto accusa l’uso di navigatori non predisposti per l’uso con mezzi ingombranti ma anche le chiusure notturne dei caselli e tratti autostradali che impongono uscite obbligate e percorsi “inusuali” per i trasportatori.

(Foto di Archivio)