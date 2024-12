Deiva Marina (La Spezia) – Sfideranno il freddo e il vento gelido per un tuffo in mare decisamente fuori stagione i coraggiosi partecipanti al Cimento Invernale organizzato a Deiva per domenica 15 dicembre.

Una prova di coraggio e di resistenza fisica per alcuni ed un toccasana per la salute per altri. Di certo una “prova” complessa in un periodo dell’anno in cui le temperature non sono certamente invitanti.

Deiva Marina non poteva mancare a questo appuntamento e sale l’attesa per la tradizionale nuotata dell’edizione 2024, che darà avvio alle manifestazioni natalizie organizzate dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Deiva Marina.

Domenica 15 Dicembre il borgo ospiterà la consolidata iniziativa del fatidico tuffo: il ritrovo per tutti i partecipanti in passeggiata mare, lato levante, nei presso dell’hotel La Lampara, a seguire, alle ore 11,00 immersione collettiva tra i flutti nello specchio acqueo antistante la spiaggia. Al termine il rinfresco per ritemprare e rifocillare gli ardimentosi grandi e piccini, offerto sempre dalla locale Pro Loco.

Evento classico del periodo invernale, in un clima cordiale e amichevole, attira sempre molti iscritti che anno dopo anno arrivano da più parti per ritrovarsi e provare il brivido di un bagno fuori stagione in compagnia.