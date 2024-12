Genova – Raffica di incendi di cassonetti nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4,30 di stanotte per spegnere le fiamme divampate in due cassonetti in lungo torrente Secca in Valpocevera e uno in vico Biscotti nella zona del centro città.

I pompieri sono accorsi su segnalazione dei residenti che hanno visto i cassonetti in fiamme ed hanno rapidamente spento i roghi evitando che si propagassero ad auto e moto vicine o a strutture nelle vicinanze.

Spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire alle cause del rogo. Quasi certamente si tratta dell’opera di qualche piromane.

(Foto di Archivio)