Genova – Si chiamava Giovanni Battista Macciò la vittima del tragico incidente sul lavoro che si è verificato nel corso della notte appena trascorsa al terminal portuale PSA di Pra’ – Voltri. Il 52enne, residente a Castiglione Chiavarese, lascia una moglie e una figlia.

Nell’incidente è rimasto ferito un altro lavoratore, si tratta di un 46enne che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova. Intanto, le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Nelle prossime ore saranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto, per cercare di ricostruirne la dinamica.

Intanto, questa mattina i lavoratori del porto hanno incrociato le braccia portando alla chiusura di varco Etiopia e proclamando 24 ore di sciopero che dovrebbero terminare soltanto domani mattina alle ore 6:00. Pesanti le ripercussioni sul traffico, che si sono fatte sentire in tutto il ponente genovese e anche lungo le autostrade intorno al capoluogo. Inoltre, sempre a causa dello sciopero, poco dopo le 9:00 è arrivata la notizia della momentanea chiusura della circolazione su lungomare Canepa.