Genova – Automobilisti e Trasportatori ancora nuovamente in coda, sin dalle prime ore del mattino, sulle principali direttrici attorno al capoluogo ligure e nonostante la fine del blocco dei varchi portuali la situazione non migliora di molto.

Non si placano le polemiche per i tempi di percorrenza sulla rete ligure dove, anche oggi, dopo il caos di ieri, si registra coda sull’Autostrada A7 Genova – Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, in direzione Nord ed ancora tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori, in direzione Genova e tra Bolzaneto e Genova Sampierdarena.

Coda segnata anche sull’Autostrada A10 Genova Ventimiglia da Arenzano all’allacciamento con la A7, in direzione Genova.

Coda viene segnalata anche nella direzione opposta, verso ponente, tra Genova Pegli e Genova Pra’

Coda anche sulla A12 Genova – Livorno dove è chiuso sino all’11 gennaio il casello in uscita per Genova Nervi ed il conseguente allungamento del percorso sino a Genova Est dove è segnalata coda in uscita.

Coda anche sul tratto tra Genova Est ed il bivio con la A7 e la A10 in direzione ponente e in direzione contraria, tra il bivio A7 – A10 e Genova Est

Ancora code segnalate anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce tra Masone e l’allacciamento con la A10, in direzione Genova