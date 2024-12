Genova – Licenziati a Natale. Non è una “letterina” delle feste quella ricevuta dai dipendenti della sede genovese della multinazionale Ericsson che torna a licenziare per esubero di personale 8 dipendenti dopo i precedenti esuberi.

Neppure le festività natalizie e l’atmosfera gioiosa dei momenti in famiglia arresta la procedura di licenziamento collettivo messa in atto dall’azienda.

Il sito di Genova, già gravemente depauperato dopo anni di licenziamenti che dal 2012 hanno portato a ridurre il personale da 900 unità alle attuali 390, viene investito da questa ennesima procedura.

L’azienda, non solo non intende ritirare la procedura ma non vuole nemmeno ricollocare le 8 persone individuate come esubero: un atteggiamento incomprensibile per una azienda con centinaia di dipendenti.

SLC Cgil e RSU hanno proclamato 4 ore di sciopero per oggi, giovedì 19 dicembre, giornata in cui è organizzata la festa di Natale dei dipendenti, con tanto di ricchi premi e cotillons per tutti, o quasi, visto che 8 dipendenti hanno trovato sotto l’albero un’amara sorpresa.