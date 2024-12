Genova – Riaperti questa mattina, prima dell’alba, i varchi portuali chiudi da ieri per lo sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori portuali a seguito della morte di Giovanni “Francesco” Macciò, 52 anni, in un terribile incidente avvenuto al termina PSA di Pra’.

Come annunciato i lavoratori a presidio da 24 ore hanno liberato i varchi permettendo il deflusso dei Tir e dei mezzi in arrivo e partenza dal Porto.

Condizioni che dovrebbero consentire in giornata lo smaltimento del sovraccarico di mezzi pesanti su strade ed autostrade della Liguria.

Intanto procedono le indagini, al Terminal PSA di Pra’ sulle cause del terribile incidente costato la vita a Macciò. L’uomo è stato travolto da una ralla mentre controllava un container e sono in corso gli accertamenti per capire come mai il mezzo pesante abbia perso il controllo del conducente – anche lui ferito in modo grave – investendo il portuale.