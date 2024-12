La Spezia – Nuovo incidente sul lavoro e questa volta è stato un autotrasportatore a finire in ospedale. L’incidente è avvenuto a Calata Malaspina dove l’uomo, un 50enne autista di mezzi pesanti, stava trasferendo del carburante da una cisterna ad un rimorchiatore che andava rifornito di carburante.

Per motivi ancora da accertare l’uomo si trovava sulla cisterna ed è scivolato cadendo dall’altezza di alcuni metri battendo violentemente a terra.

In particolare un forte trauma alla testa ha fatto scattare i soccorsi immediati delle persone presenti e all’arrivo dell’ambulanza del 118 l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale, in codice rosso.

Il nuovo incidente sul lavoro ha rialzato la protesta e la tensione tra i lavoratori del settore a poche ore dal termine dello sciopero di 24 ore indetto a Genova per la morte di Giovanni Battista Macciò, il portuale di 52 anni di Castiglione Chiavarese che ha perso la vita nel Terminal PSA di Pra’