Savona – Episodi di bullismo “sottovalutati” e scarsa attenzione alle problematiche che hanno causato ad un ragazzino di 14 anni una vita infernale a scuola. Sono gravissime le accuse che i genitori della vittima hanno presentato (e presenteranno) non appena concluso l’iter di trasferimento del ragazzo in un altro istituto.

Messaggi di insulti nelle chat degli studenti, veri e propri atti di danneggiamento del mezzo con cui il ragazzo si sposta ma anche “inviti” a non denunciare per non rovinare il buon nome della scuola che sarebbero stati fatti addirittura da un insegnante in vista dell’open day dell’istituto.

Una galleria degli orrori di quanto una scuola, i suoi insegnanti e i compagni di scuola non dovrebbero fare laddove si presenti un episodio di bullismo anche solo temuto.

Il ragazzo ha raccontato subito ai genitori quanto avveniva e a lungo, soprattutto la mamma, si è tentato di far intervenire la scuola nella vicenda, sia per accertare quanto avveniva e sia per porre fine, laddove confermati, i comportamenti che avrebbero potuto avere tragiche conseguenze come già purtroppo avvenuto in tante vicende di cronaca.

Ora la vicenda finirà nelle aule di un Tribunale ma la famiglia del ragazzo chiede che si indaghi sul comportamento dell’istituto ed in particolare sugli insegnanti che avrebbero saputo di quanto avveniva e non avrebbero adottato le misure necessarie mentre il ragazzo subiva atti di bullismo sempre più gravi che andavano dalla derisione (sarebbe stato definito “frocio” in una chat) a veri e propri danneggiamenti del mezzo con il quale si spostava il ragazzo da casa a scuola.