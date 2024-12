Savona – Un’altra mattinata di disagi per i pendolari che si sono messi in viaggio lungo la rete ferroviaria della Liguria, nello specifico in quella che collega Genova con Ventimiglia. Nelle prime ore della giornata, infatti, si è verificato un guasto ad un macchinario nel tratto compreso tra Savona e Finale Ligure. I lavori, inizialmente programmati fino alle 4:30, sono slittati fino a due ore e mezzo dopo.

Diversi treni hanno accumulato ritardi, che hanno allungato i tempi di percorrenza fino ad un’ora. Coinvolti i convogli in entrambe le direzioni.

Tra questi, sono rimasti coinvolti sia dei treni Intercity che dei regionali. La situazione sta piano piano rientrando alla normalità.