Varazze (Savona) – Il forte vento che dalla tarda serata di ieri ha iniziato ad abbattersi sulla nostra regione, sta causando non pochi disagi nelle ultime ore. Oltre alla circolazione ferroviaria che risulta ferma sulla linea Genova-Savona, ripercussioni si segnalano anche in Autostrada dove è stato chiuso sia in entrata che in uscita e in entrambe le direzioni il casello di Varazze. La causa è proprio il forte vento.

A seconda della propria destinazione, le uscite e le entrate consigliate sono presso i caselli di Celle Ligure e di Arenzano.

Inoltre, il forte vento sta causando non poche difficoltà alla circolazione di alcuni mezzi soprattutto lungo i viadotti e i tratti più esposti. Per questo motivo, in A10 è stata momentaneamente vietata la circolazione ai caravan e ai telonati nel tratto compreso tra il bivio con l’A26 e il casello di Celle Ligure. Il provvedimento vale per la circolazione in entrambe le direzioni.