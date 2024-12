Savona – E’ una mattinata da incubo per coloro che si sono messi in viaggio tra Savona e Genova. Oltre al danno alla rete ferroviaria che sta bloccando da diverse ore la linea tra Varazze e Genova Voltri, si segnalano forti disagi anche lungo l’Autostrada A10.

Questi si stanno verificando nella carreggiata che viaggia in direzione ponente, nello specifico nel tratto compreso tra Savona e Celle Ligure. La coda ha raggiunto una lunghezza di circa 7 km e sarebbe in costante aumento, con centinaia di automobilisti e autotrasportatori che sono rimasti bloccati nel traffico.

Inoltre, a causa del forte vento che sta interessando la Liguria, si segnala la chiusura in ingresso e in uscita del casello di Varazze e il divieto che riguarda telonati, furgonati e caravan di percorrere in entrambe le direzioni il tratto di A10 compreso tra il bivio con l’A26 e il casello di Celle Ligure.