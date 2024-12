Cogoleto (Genova) – Le forti raffiche di vento che spazzano la costa hanno causato diversi danni anche nella cittadina del ponente genovese. Un grosso albero si è abbattuto nella notte nella zona del centro, fortunatamente senza causare feriti.

L’enorme tronco si è spezzato ribaltandosi su una zona di parcheggi.

In considerazione dello stato di emergenza connesso a vento di burrasca e alle forti raffiche il Comune di Cogoleto ha fatto scattare i provvedimenti legati a questo tipo di emergenza per il maltempo.

Scattata la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei soli familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela;

Confermata la chiusura al pubblico di giardini e parchi comunali con presenza di alberature o vegetazione suscettibili alla specifica tipologia di rischio meteo (vento), se delimitati da recinzioni e cancelli;

Cittadinanza e aziende inviate alla rimozione/messa in sicurezza di oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, ecc.).

Si raccomanda inoltre di:

– evitare per quanto possibile di transitare, a piedi o su veicoli, e non posizionarsi sotto alberi, oggetti sospesi o esposti al vento;

– moderare la velocità di guida in particolare in prossimità di uscite dalle gallerie e da viadotti, maggiormente insidiosi per veicoli telonati o furgonati e veicoli a due ruote;

– evitare di accostarti al litorale ed ai moli nelle zone costiere.

(Foto circuito Limet Liguria)