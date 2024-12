Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre, in un condominio situato in via Fratelli Canale, nel quartiere genovese di San Martino, dopo un incendio che è scoppiato nei pressi del locale caldaia del palazzo. E’ accaduto nelle prime ore della mattina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che si sono messi subito al lavoro per domani le fiamme. Le operazioni di spegnimento dell’incendio hanno necessitato diverso tempo.

Inoltre, una persona è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto per aver inalato del fumo.