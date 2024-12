Genova – Ancora pesanti disagi sulle autostrade della Liguria ma questa volta è il vento forte a provocare chiusure e penalizzazioni per automobilisti e trasportatori.

Sull’ autostrada A10 Genova-Savona le raffiche di vento hanno raggiunto i 90 km/h ed è stato pertanto disposto il divieto di transito ai mezzi telonati e furgonati e ai caravan nel tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Celle Ligure.

Nelle comunicazioni non si fa cenno a moto e scooter ma è facile immaginare che anche questo tipo di veicolo non possa circolare.

Inoltre, è chiusa completamente la stazione di Varazze, dopo che il fabbricato della stazione ha riportato danni a causa del vento forte.