Genova – Fiamma alta e diritta, in piazza De Ferrari, per il Confeugo acceso dal sindaco facente funzione Pietro Piciocchi. I rami di alloro hanno preso fuoco e la fiamma si è alzata alta e diritta indicando, secondo la “lettura” tradizionale”, che il prossimo sarà un anno positivo per la città.

Se invece la fiamma si fosse alzata “storta” o avviluppata su se stessa, l’anno entrante sarebbe stato difficile e comunque non fortunato.

La tradizione affonda le radici nella Storia della Repubblica di Genova e un tempo, ad accendere i rami di alloro era il Doge, il reggente della città

Ecco la Storia del Confeugo

Si tratta di una tradizione medioevale ma alcuni scritti fanno pensare che, a sua volta, il Confeugo derivi da antiche tradizioni pagane.

In pochi sanno che durante il Confeugo era possibile “mugugnare” ovvero presentare delle lagnanze o vere e proprie proteste pubbliche a chi, di fatto, deteneva il potere.