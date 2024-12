Il passaggio di alcuni fronti attenuati da nord-ovest interesserà la Liguria nei prossimi giorni portando instabilità con alternanza di schiarite e passaggi nuvolosi anche intensi ma con scarse precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 21 Dicembre 2024

Giornata soleggiata su tutta la regione. Passaggio di velature al mattino e alla sera senza conseguenze.

Venti deboli da nord al mattino, deboli da sud nel pomeriggio, in rinforzo dalla sera.

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in scaduta nel corso della giornata.

Temperature minime in calo, massime in contenuto aumento.

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+9°C e massime tra +12°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+1°C e massime tra +8°C/+12°C