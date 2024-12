Sanremo (Imperia) – Quattro feriti ed una vettura completamente distrutta. E’ il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella notte sull’Aurelia bis, nella zona dell’uscita di San Martino, in direzione di Sanremo.

Per cause ancora da accertare il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo attorno alle 4,30 e l’auto si è schiantata contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine ma al momento del soccorso i quattro a bordo erano già usciti in modo autonomo dalla vettura accartocciata.

Soccorsi e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Borea per accertamenti e controlli, i quattro non sarebbero particolarmente gravi.

In corso la ricostruzione dell’incidente che, al momento non vedrebbe coinvolti altri veicoli.