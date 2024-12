Genova – Via Piacenza chiusa, nella zona di Molassana, per la tradizionale Fiera di San Gottardino e le bancarelle dedicate al Natale e ai prodotti tipici.

Le bancarelle occupano il tratto di via Piacenza tra via Fossato Cicale e via de Vicenzi.

Il mercato merci varie attira appassionati e curiosi da tutto il quartiere e non solo.

La polizia locale ricorda che la strada è chiusa per consentire la manifestazione

All’evento tanti giochi per i bambini con truccabimbi, palloncini colorati e doni prelibati.