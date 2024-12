Una perturbazione di passaggio sull’Italia centro-meridionale attirerà correnti umide sulla Liguria che causeranno un aumento della nuvolosità. Già dalla serata di oggi, domenica 22 dicembre, però l’arrivo di correnti più secche di origine settentrionale favorirà un graduale ritorno a condizioni di cielo più sgombro e sereno. La nuova settimana entrante, però, arà nuovamente ventosa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 22 Dicembre 2024

Condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sul settore centro-orientale, dove in giornata non si escludono pioviggini o brevi piovaschi associati. Tempo asciutto con nuvolosità meno compatta e di tipo medio-alto sul ponente regionale.

Dal tardo pomeriggio/sera generale miglioramento, fatta eccezione per qualche locale e temporanea precipitazione, anche a carattere nevoso, sulle Alpi Liguri.

Venti fino al tardo pomeriggio moderati dai quadranti sud-orientali, attesi rinforzi fino a tesi o forti sul centro-levante e sui versanti padani. In serata rotazione a nord con intensità da moderata a forte e raffiche fino a burrasca.

Ventilazione da forte a burrasca da ovest sul Golfo, in rotazione dai quadranti settentrionali verso sera.

Mare da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo e sulle coste esposte degli estremi della regione nella seconda parte della giornata. Prestare attenzione alle mareggiate.

Temperature minime in aumento. Massime in lieve aumento sui versanti padani, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +12°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+5°C e massime tra +8°C/+13°C