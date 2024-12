Masone (Genova) – Cresce di giorni in giorno, nella comunità della Valle Stura, la preoccupazione per la sorte di Franca Caruzzo, l’insegnante di 65 anni di Masone, scomparsa da casa dallo scorso 15 dicembre e di cui non si ha alcuna notizia.

Le ultime tracce dell’insegnante dell’istituto comprensivo Valle Stura, nella sezione di Campo Ligure si perdono nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Ovada, in Piemonte, dove è stata vista da un conoscente che rende attendibile la segnalazione. Da allora, di Franca Caruzzo non si ha più alcuna notizia.

Una scomparsa molto preoccupante perché la donna non ha avvisato nessuno dei parenti e degli amici della sua partenza e non ha dato disposizioni a nessuno per la cura del suo amatissimo gatto Romeo, un particolare che preoccupa moltissimo chi conosce bene l’insegnante e conosce l’attaccamento enorme con l’animale che le tiene compagnia da anni.

Difficile che la donna si sia allontanata senza avvertire nessuno e senza soprattutto dare indicazioni per le cure al proprio gatto.

Il telefono cellulare della donna continua a risultare spento e anche questo elemento alimenta le preoccupazioni di chi la cerca.

Franca Caruzzo è alta 1 metro e 60, occhi castani, capelli castani e al momento della scomparsa indossava una giacca marrone, un cappellino di lana scuro tipo basco, una borsetta e aveva con sè una busta della spesa.

Le ricerche sono estese anche alla zona di Genova perché la donna è nata nel capoluogo ligure e in città ha ricordi e luoghi del cuore. In molti sperano ancora in un momento di sconforto che possa aver spinto la donna a sottrarsi alla vita pubblica per poi ritornare una volta trovata quella tranquillità interiore che forse ha momentaneamente smarrito.