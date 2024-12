La Spezia – Non c’è stato nulla da fare per la pensionata di 83 anni travolta nel primo pomeriggio da un Suv mentre attraversava la strada in via Veneto, in pieno centro cittadino. La donna è deceduta a causa delle terribili ferite riportate nell’impatto con il mezzo che l’ha colpita e gettata a terra.

Il personale sanitario dell’ambulanza inviata dal 118 ha tentato inutilmente di rianimare l’anziana che è deceduta senza riprendere conoscenza.

Gli uomini della pubblica assistenza di Vezzano Ligure e dell’automedica hanno tentato ogni manovra di rianimazione senza riuscire a salvare la pensionata che è stata dichiarata morta ancora prima di arrivare in ospedale in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche le auto della polizia locale che hanno iniziato le prime indagini e identificato il giovane al volante del grosso suv con targa straniera che ha travolto la donna ed un’ayta persona mentre attraversavano la strada.

L’altro pedone è rimasto praticamente incolume mentre la pensionata potrebbe aver sbattuto violentemente la testa a terra perdendo subito conoscenza.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 e il traffico della zona è stato bloccato a lungo per consentire le operazioni di soccorso e poi i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.