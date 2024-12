Genova – Il vento forte che dalla notte interessa la Liguria sta causando altri danni nel levante genovese e sono sempre più numerose, mano a mano che la città si risveglia e torna al lavoro, le chiamate per alberi abbattuti, rami pericolanti ma anche impalcature pericolose e caduta di oggetti vari da balconi e terrazzi.

Tre gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco ed altri due segnalazioni sono “in coda” per livello di gravità.

notizia in aggiornamento