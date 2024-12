Genova – Ancora un successo per Leone, il cane antidroga della polizia che sabato scorso ha permesso il ritrovamento di 150 grammi di cocaina e un chilo di hashish nascosti in un’abitazione a Prà.

L’operazione ha avuto origine con il fermo per un controllo di un 40enne ed un 50enne che si trovavano insieme in auto nel quartiere di Pra’. Apparsi nervosi agli agenti, i due, un cittadino ecuadoriano ed un italiano, sono stati sottoposti a controllo più approfondito che ha portato al ritrovamento di alcune dosi di cocaina.

Il controllo, operato dai “Falchi” della squadra Mobile con la collaborazione di un equipaggio della sezione Volanti è avvenuto a seguito di indagini su una coppia di soggetti impegnati nella distribuzione di stupefacente ai pusher del ponente cittadino.

Le successive perquisizioni domiciliari si sono avvalse anche dell’ausilio del cane poliziotto Leone che, appena entrato in una delle case ha iniziato a segnalare la presenza di droga e ha permesso agli agenti di ritrovare un kg di hashish e 150 gr. di cocaina oltre ad una somma di denaro in contanti e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi.

Nella casa del cittadino italiano, invece, è stata rinvenuta una scatola contenente 50 cartucce calibro 9×21, comunemente utilizzate nelle pistole semiautomatiche.

Entrambi sono stati tratti in arresto per l’illecita detenzione della droga e trasferiti, su disposizione del Pubblico Ministero, alla casa Circondariale di Marassi, ove nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida.

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria! Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it (https://t.me/liguriaoggi) , alla pagina Facebook ( https://www.facebook.com/liguriaoggi) – dove pubblichiamo tutti gli aggiornamenti o al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f – dove inviamo solo le notizie più importanti