Varazze (Savona) – Proseguono senza sosta da ore, ma sfortunatamente senza mezzi aerei, a causa del vento forte, le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che brucia dalla scorsa notte alle spalle di Varazze, in località Ceresa, nella frazione di Alpicella.

Un rogo divampato in un tratto boschivo, impervio e con un forte vento che rende particolarmente complesse e pericolose le operazioni di spegnimento e bonifica poiché dai tizzoni ardenti appena spenti si alzano nuove fiamme rinvigorite dalle raffiche.

Dopo l’intervento di un canadair e di un elicottero regionale, i mezzi aerei sono stati fatti rientrare a causa del forte vento, che ha reso pericolosi gli interventi. Nella mattinata a causa della prossimità delle fiamme al centro urbano, due abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. Al momento i volontari dell’antincendio boschivo e i Vigili del Fuoco stanno svolgendo attività di terra.

La Protezione Civile regionale è in costante contatto con il territorio e con il sindaco di Varazze per monitorare l’evolversi della situazione.

