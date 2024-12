Un nuovo campo di alta pressione in rafforzamento sull’ Europa centro-occidentale donerà alla Liguria giornate soleggiate e temperature massime superiori alla media proprio nel periodo del Natale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 24 Dicembre 2024

Condizioni di cielo sereno su tutta la regione per l’intero periodo con l’assenza quasi totale di copertura nuvolosa dall’Imperiese allo Spezzino.

Foschie nelle prime ore del mattino possibili solo sui versanti padani nelle zone limitrofe alla Pianura.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi tra Genovesato e Savonese e sulle vallate esposte dell’entroterra del medio-levante.

Mare stirato sotto costa, mossi o molto mossi al largo

Temperature minime stazionarie in costa e in lieve diminuzione nell’entroterra. Massime in generale aumento ovunque (ad esclusione delle vallate del Genovesato occidentale e del Savonese Orientale) con valori più alti sulla Riviera di Ponente e quella di Levante.

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +11°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +6°C/+13°C