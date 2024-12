Varazze (Savona) – Ha ripreso forza, a causa del forte vento che spazza la zona e che alimenta le fiamme e attizza le braci, l’incendio boschivo che minaccia abitazioni in zona Alpicella, nell’immediato entroterra di Varazze, in località Ceresa.

I vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile anti incendio lottano dalla notte tra lunedì 23 dicembre e martedì 24 dicembre con il rogo che ha già provocato l’evacuazione di alcune famiglie che vivono vicino alla zona in fiamme.

Quando il rogo sembra domato, però, restano attivi modesti focolai che alimentati dal vento, possono tornare a produrre fiamme e far riprendere il rogo.

Inoltre il tratto boschivo che sta bruciando da giorni è difficile da percorrere per le condizioni del terreno e le squadre si muovono con estrema cautela per non restare bloccate tra le fiamme.

La speranza resta la possibilità di intervento dei mezzi aerei, con aerei anti incendio ed elicotteri attrezzati al lancio di acqua e liquidi che soffocano le fiamme.



Resta aggiornato con le Notizie della Liguria! Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it (https://t.me/liguriaoggi) , alla pagina Facebook ( https://www.facebook.com/liguriaoggi) – dove pubblichiamo tutti gli aggiornamenti o al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f – dove inviamo solo le notizie più importanti