Alassio (Savona) – Si sono presentati in 230, complice anche il bel tempo e le temperature decisamente poco invernali, al 60° Cimento Invernale organizzato come da tradizione nella cittadina della riviera ligure di ponente.

L’evento, uno dei cimenti più longevi di tutta Italia, è stato organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con il Comune di Alassio, il Circolo Nautico Al Mare (CNAM)

La partecipante più giovane è stata Antonella Caldarola (9 anni) mentre quella più anziana, Maria Verdino, ha festeggiato le 81 primavere. Per loro la Coppa Zonta Club Alassio – Albenga.

Il partecipante più giovane, è stato Eric Kim di appena 4 anni, e quello più anziano, Antonio Cantoni ha spento 81 candeline.

Il 1° gruppo più numeroso, “Nuotatori del Tempo Avverso”, composto da 26 partecipanti, insignito del Trofeo 5° Memorial “Vittorio Dani”; il 2° gruppo più numeroso, “Gruppo Vismara” (21 partecipanti), premiato con il 29° Trofeo “Pino Cosso”; il 3° gruppo più numeroso, composto da 14 membri della Marcia Acquatica – Alassio Wave Walking CNAM; il 4° gruppo più numeroso, formato da 11 Carabinieri di Alassio; il 5° gruppo più numeroso, quello degli “Happy Bussoli”, con 8 partecipanti.

Premiati anche i nuotatori giunti da più lontano: Alina Matiknska, dall’Ucraina, e Ludovico Rugo Weaver dall’Inghilterra.

L’edizione 2024 del Cimento Invernale di Alassio è stata resa ancora più entusiasmante dalle iniziative collaterali che si sono unite all’evento principale: una splendida dimostrazione di Marcia Acquatica, a cura di Alassio Wave Walking CNAM, che ha aperto la manifestazione, e – novità di quest’anno, in collaborazione con l’Aeroclub Savona e della Riviera Ligure A.S.D., – una spettacolare discesa di Babbi Natale in paracadute, che sono atterrati festosamente sulla spiaggia di Alassio distribuendo caramelle ai numerosi bimbi presenti.

L’esibizione è stata aperta dal passaggio della flotta degli aerei dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure.

La festa è stata ulteriormente allietata dalla Banda Musicale Città di Alassio e dai volontari dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Alassio, che hanno distribuito vin brulè ai partecipanti sul molo per poi spostarsi nel primo pomeriggio in via Torino dove hanno allestito un’allegra castagnata.

La giornata è proseguita inoltre in Piazza Matteotti con il simpatico Christmas Circus animato da Fortunello, Marbella e Mirtilla.