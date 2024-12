Imperia – Uno o più sassi sulla carreggiata e sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia è strage di ruote e copertoni con una decina di auto danneggiate e costrette ad interrompere il viaggio e aspettare il carro attrezzi per le riparazioni.

Sono i social a raccontare la disavventura di alcuni automobilisti impegnati a viaggiare tra Imperia Est e Imperia Ovest sulla A10.

La presenza di uno o più oggetti estranei, probabilmente pietre, sulla carreggiata ha causato forature e squarci nelle gomme e rotture di cerchioni che hanno costretto gli sfortunati automobilisti a fermarsi in attesa di soccorsi o per sostituire in autonomia una gomma laddove possibile ma per alcuni è stata la fine del viaggio perché le gomme forate e danneggiate sono state più d’una.

Gli incidenti sono iniziati intorno alle 15 e sono proseguiti a lungo e sono una decina, forse 12, le auto incidentate.

Sul posto – raccontano gli sfortunati automobilisti – sono intervenute anche le auto della polizia stradale che hanno verbalizzato le cause dell’incidente consentendo il ricorso legale degli automobilisti ma in molti si domandano come sia possibile che debba intervenire tanto tempo tra le prime auto incidentate e l’intervento dei mezzi di sicurezza per cercare e rimuovere gli oggetti estranei presenti sulla carreggiata.

Senza contare che con le gomme forate c’era il rischio concreto di conseguenze ben peggior per gli automobilisti o per eventuali motociclisti di passaggio.

Solo qualche settimana fa un’altra raffica di incidenti sulle autostrade liguri, per giunti rotti che hanno causato incidenti a catena.

Gli automobilisti e i traportatori si domandano se ci sia “qualcuno” che controlla l’operato dei gestori della rete autostradale.

