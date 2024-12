Genova – Anche l’ex capogruppo del Partito Democratico in Comune si scaglia contro lo spot di Autostrade “Libertà è movimento” e ironizza, trovandosi bloccato sulla A26 per oltre un’ora sulla campagna pubblicitaria dell’azienda concessionaria della rete ligure.

“Da quasi un’ora – scrive Terrile su Facebook – siamo fermi in coda sulla A26 e su Isoradio, Autostrade per l’Italia ci ricorda che “libertà è movimento”. Buon Santo Stefano a tutti i prigionieri delle autostrade liguri”.

Uno sfogo dell’ex capogruppo che si unisce al coro di lamentele e proteste di automobilisti e trasportatori alle prese, ormai da anni con i disagi causati da cantieri e lavori sulla rete autostradale della Liguria

