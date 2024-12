Genova – Brutta sorpresa per gli abitanti di alcune zone del quartiere di San Teodoro dove manca l’acqua da questa mattina e i rubinetti potrebbero restare “a secco” sino al pomeriggio.

Molte le segnalazioni e le prosteste per l’assenza del servizio. In molti hanno chiamato al numero verde IREN ricevendo risposte circa un guasto che sarebbe avvenuto in via Bologna e L.go s. Francesco.

Le riparazioni potrebbero terminare nel pomeriggio e i disagi, quindi, potrebbero proseguire ancora a lungo.