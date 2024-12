Genova – Ancora due forti esplosioni, avvertite ancora una volta nella parte alta di Marassi e di Quezzi e ancora preoccupazione quanto avviene nella zona da diverso tempo.

Le esplosioni, sono state segnalate pochi minuti prima di mezzogiorno e sono avvenute a distanza di qualche minuto. Vetri che tremano e forte rumore sordo, le deflagrazioni hanno spaventato i residenti anche se il fenomeno si è già verificato diverse volte negli ultimi mesi ma sempre senza una “spiegazione” ufficiale.

C’è chi sostiene che siano ordigni fatti brillare alla Cava, sotto Forte Ratti, che sovrasta i due quartieri e chi invece ritiene che siano “bravate” di appassionati di esplosivi casalinghi che usano le alture per non meglio identificabili “esperimenti”.

La forza delle esplosioni, il rumore sordo e le vibrazioni trasmesse al terreno lascerebbero pensare a qualcosa di più di “botti di Capodanno” ma, al momento e come nelle precedenti occasioni, non circola alcuna spiegazione ufficiale.