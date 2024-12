Savona – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’anziano travolto ieri sera da un’auto mentre attraversava la strada, in via Bonini.

Nell’incidente l’uomo è stato colpito e gettato a terra con volenza ed avrebbe sbattuto la testa a terra.

Subito soccorso, l’anziano è stato stabilizzato dal personale dell’automedica edella Cro Oro di Albissola, prima di essere trasferito in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso del Santa Corona dove si trova ancora ricoverato il condizioni delicate.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

