Lavagna – Sta scatenando un diluvio di commenti e dividendo l’opinione pubblica il caso dell’automobilista che ieri notte, rendendosi conto di aver bevuto troppo ha preferito non usare l’auto per tornare a casa ma è stato comunque fermato e multato dai carabinieri.

Il giovane aveva festeggiato con amici in un locale di Cavi di Lavagna ed essendosi reso conto di non essere nelle condizioni di guidare e temendo di essere fermato perdendo la patente con le nuove regole del Codice della Strada, ha lasciato la vettura posteggiata e si è diretto verso casa a piedi.

Dovendo arrivare sino a Chiavari, però, l’automobilista “responsabile” ha percorso un tratto della statale Aurelia cercando di fare l’autostop ma la sua andatura barcollante e le richieste di un passaggio hanno attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che, dopo averlo fermato, lo hanno multato con un’ammenda da 102 euro.

Il giovane ha protestato in modo animato e si è rifiutato di firmare e ritirare il verbale nel quale gli si contestava la violazione dell’articolo del codice penale che prevede una multa da 51 euro a 309 per chi viene sorpreso in stato di ubriachezza in un luogo pubblico.

In ragione delle circostanze, la sanzione è stata limitata a 102 euro ma la vicenda, diffusa dai Media di tutta Italia, ha scatenato un mare di polemiche e roventi discussioni che vedono contrapposti chi sostiene che la situazione stia “sfuggendo di mano”, con un eccesso di rigore, e chi invece si dice d’accordo con il giro di vite che colpisce duramente chi esagera con gli alcolici. Nel mezzo resta chi fa notare che l’ubriachezza era già un reato prima delle modifiche al codice della strada volute dal Governo Meloni – con la “spinta” del ministro dei Trasporti Matteo Salvini che rivendica le scelte fatte.

