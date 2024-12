Chiavari – Ancora fiamme sui monti e nei boschi della Liguria e dopo i roghi nel ponente, nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile sono stati impegnati anche nelle operazioni di spegnimento del grosso incendio boschivo divempato in località Cichero, sul monte Ramaceto.

Il fronte delle fiamme è piuttosto esteso e il lavoro per cercare di contenere le fiamme prosegue da ore e si spera che possano intervenire i mezzi aerei appena farà giorno.

Al momento non si segnalano feriti e neppure danni ad abitazioni ma il vento spinge le fiamme e la situazione può cambiare rapidamente.

