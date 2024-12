Genova – Prima hanno distrutto una vetrata del ristorante di sushi Yugo di via Cavallotti, rubando poche cose ed il fondo cassa e poi si sono trasferiti nella pizzeria Fradiavolo usando lo stesso espediente: il lancio di un tombino di ghisa contro vetrine e vetrate.

Prosegue la raffica di colpi con la tecnica della spaccata e cresce la preoccupazione di titolari di locali, negozi ed attività commerciali.

I ladri non si fermano neppure nelle festività natalizie e nella notte tra il 26 e il 27 dicembre sono entrati nel ristorante di sushi Yugo di via Cavallotti. Il circuito di sorveglianza ha avvertito il proprietario del locale inviando foto e video dei ladruncoli ma quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, dei malviventi non c’era più alcuna traccia.

Gli agenti hanno trovato una vetrata in frantumi e dentro al locale il tipico caos prodotto dai ladri che hanno portato via tablet per le ordinazioni, materiale vario e il fondo cassa.

Considerando il modus operandi di questo tipo di ladruncoli, gli agenti hanno effettuato un giro di perlustrazione nella zona e hanno trovato altri danni nel locale Fradiavolo di corso Italia.

Durante l’ispezione gli agenti hanno sorpreso due uomini di 25 e 50 anni all’interno del locale. Addosso il materiale rubato e gli strumenti da scasso.

A questo punto i due sono stati fermati e trasferiti in Questura dove è stato possibile visionare i filmati del primo ristorante che mostravano chiaramente che gli autori del colpo erano le stesse persone.

Alla prima accusa per furto si è aggiunta la seconda e i due sono finiti nel carcere di Marassi in attesa di processo.

