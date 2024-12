L’indebolimento del campo di alta pressione presente da giorni sul Mediterraneo determinerà una progressiva attenuazione del vento in Liguria ma anche un graduale aumento della nuvolosità bassa lungo le coste a partire da domenica sera.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 28 Dicembre 2024

Passaggio di velature al mattino, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Cielo sereno nel pomeriggio.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in ulteriore aumento

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+14°C e massime tra +16°C/+19°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+8°C e massime tra +7°C/+15°C