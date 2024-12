Imperia – Molta paura e due persone in ospedale con sintomi di intossicazione. E’ il bilancio dell’incendio divampato nella notte a Sant’Agata.

Intorno alle 23,30 è scattato l’allarme per le fiamme divampate in un appartamento. Sono stati i residenti ad accorgersi che le stanze erano piene di fumo e ad avvertire i vigili del fuoco che sono subito accorsi.

Dopo aver accompagnato fuori gli occupanti, i pompieri hanno spento le fiamme e cercato le cause del rogo che potrebbe aver avuto origine dal surriscaldamento della canna fumaria.

Gli esperti raccomandano la pulizia almeno annuale della canna fumaria poiché i residui della combustione si raccolgono in alcuni punti della tubazione e formano incrostazioni che poi, alle alte temperature, possono prendere fuoco.

Le due persone soccorse sono state trasferite in ospedale per accertamenti mentre si attende il responso dei tecnici per stabilire l’abitabilità o meno dell’abitazione.

(Foto di Archivio)