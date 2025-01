Genova – Momenti di tensione, ieri sera, in via Bozzolo, nel quartiere di Sampierdarena per due persone che hanno tentato di rientrare in un circolo culturale dal quale erano appena stati allontanati perché disturbavano le attività. I due, un 25enne ed un 39enne sono stati accompagnati alla porta per il loro comportamento e quando hanno capito che non potevano rientrare, hanno iniziato a colpire la porta di ingresso sino a danneggiarla.

I responsabili del circolo hanno quindi chiamato la polizia che ha inviato una volante che, però al suo arrivo, non ha trovato le due persone che nel frattempo si erano allontanate.

Grazie alla descrizione gli agenti li hanno individuati poco lontani e alla vista delle divise i due hanno tentato la fuga ma sono stati fermati ed arrestati.

L’ennesimo episodio di microcriminalità che preoccupa i residenti del quartiere che da tempo chiedono maggiore sicurezza e presenza costante delle forze dell’ordine per evitare problemi ed episodi come questo.