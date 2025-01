Genova – Sosta a pagamento nelle “Blu Area” e nell’ “Isola Azzurra” – ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi – temporaneamente sospesa nei giorni di sabato 4 gennaio e sabato 11 gennaio 2025 in occasione dell’avvio dei Saldi invernali come pure lunedì 6 compreso e sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Nei due fine settimana di saldi sarà anche sospesa, a partire dal venerdì sera, la zona a traffico limitato di Piazza Fontane Marose.

Torna dunque l’iniziativa promossa dall’assessorato al Commercio e dall’assessorato per la Mobilità integrata e i Trasporti per promuovere lo shopping su tutto il territorio cittadino.

«Dopo un primo weekend a dicembre per consentire gli ultimi acquisti natalizi – dichiarano l’assessore al Commercio Paola Bordilli e l’assessore alla Mobilità integrata e ai Trasporti Sergio Gambino – abbiamo voluto dare seguito a questa iniziativa concordata con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, per far sì che i primi due weekend di saldi si possano svolgere con le massime agevolazioni possibili, non solo per gli esercenti, ma anche per i cittadini e per i numerosi turisti che stanno visitando la nostra città».