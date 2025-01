L’arrivo di correnti umide provenienti da Sud sulla Liguria porterà ad un graduale peggioramento delle condizioni meteo durante il fine settimana con aumento della nuvolosità e probabili precipitazioni.

Un peggioramento più deciso è atteso per lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania con piogge anche intense.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 4 Gennaio 2025

Nubi in aumento in mattinata sulla fascia costiera, mentre avremo situazioni nebbiose sui versanti padani centro-occidentali.

Non si escludono pioviggini o episodi di nevischio sui valichi.

Nel pomeriggio tempo asciutto a ponente, qualche pioviggine o debole pioggia sul settore centro-orientale con nevischio oltre gli 800 metri.

Venti deboli o moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa; si dispongono da sud est al largo a levante, mentre lungo le coste i venti saranno deboli variabili.

Mare generalmente mosso.

Temperature in diminuzione sia le minime che le massime

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+8°C e massime tra +9°C/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+1°C e massime tra +2°C/+7°C